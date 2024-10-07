Экономические планы кандидатов грозят США фискальным кризисом

Экономические планы Дональда Трампа могут привести к увеличению федерального долга США на $7,5 трлн к 2035 году. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на внализ Комитета за ответственный федеральный бюджет (CRFB).

Это почти вдвое больше, чем прогнозируемый рост в $3,5 трлн при реализации программы Камалы Харрис, подсчитал комитет. Отчет CRFB предупреждает о повышенном риске «возможного фискального кризиса» и выпущен за пять недель до президентских выборов в США. Опросы указывают на напряженную борьбу между кандидатами, сделавшими экономику центральным пунктом своих кампаний.

Планы Трампа включают снижение налогов для физических и юридических лиц, введение высоких пошлин на импорт и депортацию миллионов иммигрантов. Программа Харрис предусматривает расширенные налоговые льготы для малого бизнеса, улучшенный доступ к недорогим услугам по уходу за детьми и жилью, но более высокие корпоративные налоги.

CRFB отмечает, что следующий президент столкнется со значительными фискальными проблемами, включая рекордные уровни задолженности, большой структурный дефицит и резкий рост процентных платежей. Анализ подчеркивает отход Трампа от традиционной республиканской позиции фискальной осмотрительности.ъ

Государственный долг США в настоящее время составляет 99% ВВП. По прогнозам, при Харрис это соотношение увеличится до 133% ВВП, а при Трампе — до 142% ВВП к 2035 году.

До этого республиканцы заявили , что риторика Трампа может лишить их победы на выборах.

Ранее миллиардер Маск критически отозвался об умственных способностях Харрис.