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В Петербурге крупный производитель колбас заявил о своем банкротстве

Производитель колбас МПК «Петровские деликатесы» объявил себя банкротом

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

ООО МПК «Петровские деликатесы», которая считается одним из крупнейших производителей колбас и мясных продуктов в Северо-Западном регионе, подала иск о своем банкротстве. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте картотеки арбитражных дел.

Из материалов следует, что компания не в состоянии исполнить взятые на себя долговые обязательства на сумму 44,8 млн рублей. При этом, по информации издания «Деловой Петербург», сумма к взысканию с ООО МПК «Петровские деликатесы» по исполнительным производствам в настоящее время составляет лишь 16,5 млн рублей.

Компания была основана в 2007 году. Выпускаемая ею продукция представлена в магазинах на всей территории федерального округа.

В 2023 году выручка ООО МПК «Петровские деликатесы» составила 919,6 млн рублей, сократившись на треть по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль, в свою очередь, достигла 4,3 млн рублей.

Адвокат и партнер юридической фирмы Ru.Courts Елена Менде в комментарии для издания РБК не исключила, что компания могла подать иск из-за своей неспособности исполнять обязанности налогоплательщика.

«Кроме того, в Московском районном суде Санкт-Петербурга очень много дел о невыплате заработной платы», — добавила специалист.

По ее словам, все это в совокупности указывает на некий системный сбой в компании.

Ранее градообразующий завод под Орлом оказался на грани банкротства.

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