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Россия меняет структуру финансирования бюджета

Силуанов: бюджет РФ снизит зависимость от нефтегазовых доходов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министерство финансов РФ планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации, посвященных параметрам проекта бюджета на 2025-2027 годы, передает ТАСС.

По словам министра, основным источником финансирования бюджета станут внутренние заимствования. Это позволит уменьшить влияние волатильности цен на энергоносители на российскую экономику.

Силуанов подчеркнул важность диверсификации доходов бюджета для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности страны. Переход к новой модели финансирования будет осуществляться постепенно в течение ближайших лет.

До этого аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила , что сокращение нефтегазовых доходов России может стабилизировать курс рубля. Ожидается, что доля ненефтегазовых поступлений в бюджет вырастет, и поддержание слабого рубля потеряет свою актуальность.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить семейный бюджет при рождении ребенка.

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