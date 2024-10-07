Коммерсанты выступили против нового реестра

«Опора России» обратилась к председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину с просьбой отказаться от инициативы создания реестра продавцов слабоалкогольных напитков, аргументируя свою позицию тем, что новый реестр лишь увеличит нагрузку на розничный бизнес и может навредить небольшим производителям. Об этом пишет «Коммерсантъ» .

Идея создания реестра была выдвинута весной Ассоциацией производителей пива, солода и напитков (АПП), объединяющей крупных игроков рынка. Основной аргумент в пользу реестра — борьба с нелегальной торговлей, особенно после случаев отравления «Мистером сидром».

Однако «Опора России» указывает на существующие механизмы контроля — системы ЕГАИС и ГИС МТ «Честный знак», считая их достаточными для регулирования отрасли.

Позиция АПП, напротив, заключается в том, что реестр необходим для исключения возможности реализации неучтенной продукции. По оценкам ассоциации, нелегальный сегмент составляет 10% рынка, а еще 80% - это неучтенная продукция, реализуемая через точки, маскирующиеся под заведения общепита.

«Введение реестра производителей пива было правильным решением: механизм уточнил и полномочия регулятора, и ответственность», — подчеркнул исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов.

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