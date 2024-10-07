Российский долговой рынок под давлением

Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) опустился ниже отметки 100 пунктов впервые с 21 марта 2022 года. По данным торгов, на 11:59 мск индекс снизился на 0,17% до 99,99 пункта.

По состоянию на 12:40 мск индекс продолжил снижение до 99,94 пунктов.

Российский долговой рынок продолжает испытывать давление шестую торговую сессию подряд. Инвесторы учитывают в ценах риски, связанные с бюджетом на 2024-2025 годы и программой заимствований Минфина.

За первые 9 месяцев 2024 года были размещены ОФЗ на сумму почти 2 трлн рублей по номиналу, что составляет около 60% от плановых показателей.

При этом на четвертый квартал Минфин повысил план до 2,4 трлн рублей.

Участники рынка ожидают повышения ключевой ставки на заседании Банка России 25 октября. По мнению эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, набранный темп роста ставки избыточен, и монетарный разворот прогнозируется уже во втором квартале 2025 года.

Ранее в Госдуме предложили меры по снижению негативного эффекта от роста цен на ЖКХ.