Эксперт оценил идею снизить срок службы на Севере для повышенной пенсии

Снижение срока выслуги для выплаты повышенной пенсии в районах Крайнего Севера с 15 до шести лет и с 20 до восьми лет очень резкое. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, комментируя соответствующую инициативу ЛДПР.

«У сотрудников того же МВД России в регионах Крайнего Севера и так самые молодые пенсионеры. Явно размер снижения срока надо уменьшить. Инициатива правильная как минимум по двум основаниям. Во-первых, акцентируются чрезвычайно тяжелые условия деятельности правоохранительных органов в условиях Крайнего Севера. Во-вторых, служба увязывается с базовыми условиями ее прохождения. Напомню, что в 1990-е вообще чуть ли не отменили все районирование и коэффициенты. А сейчас надо всю специфику регионов соотнести с базовой деятельностью сотрудников», – пояснил Крупнов.

По его словам, сотрудники порой могут выехать на преступление, где вообще нет связи и из-за погодных условий, пропасть на неделю. Либо, добираясь на лодке, попасть на речке в сильную волну, сесть на мель.

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 7 октября предложила снизить с 15 до шести лет необходимый срок службы военнослужащих, полицейских, сотрудники ФСИН и бойцов Росгвардии в районах Крайнего Севера для получения ими повышенной пенсии и с 20 до восьми лет в приравненных к ним местностях. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фракции. Поправки хотят внести в статью 48 федерального закона о пенсионном обеспечении военных, сотрудников органов внутренних дел, принудительного исполнения и войск национальной гвардии РФ. По словам авторов проекта, сроки в 20 и 15 лет были установлены еще 1 января 1997 года, и с тех пор ни разу не корректировались. По мнению депутатов, современные реалии изменились настолько, что прежние условия, в том числе сроки проживания на Крайнем Севере, утратили актуальность. Законопроект будет в Госдуму 7 октября.

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