Эксперт опроверг связь конфликта на Ближнем Востоке с ростом цен на нефть

В долгосрочной перспективе конфликт на Ближнем Востоке не сможет значительно изменить цены на нефть. Рынок гораздо сильнее реагирует на заявления политиков, в первую очередь – американского лидера Джо Байдена и других деятелей США, а наблюдаемый сегодня скачок цен – это спекулятивная активность, объяснил НСН директор Фонда энергетического развития (ФЭР), эксперт по энергетике Сергей Пикин.

По мнению эксперта, цены отскочат назад сразу, как только ситуация нормализуется, в долгосрочной перспективе они не сохранят свой рост, так как других причин, кроме негативных новостей, для этого нет.

«Это же рынок фьючерсов, рынок финансового инструмента, определенная игра на биржах. Всем этим управляет большой капитал. Пока причин для роста цен нет, потому что все факторы, которые были под вопросом на рынке нефти, там и остаются», — объяснил Пикин.

Среди таких факторов он назвал китайскую экономику, изменения ставки ФРС. На будущий год прогнозируется переизбыток предложения, что говорит о малой вероятности значительного роста цен, заключил эксперт.

Напомним, цены на нефть эталонного сорта Brent приближаются к самому большому недельному росту за два года. Это объясняют ожиданиями трейдеров ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Израиля или Ирана. Так, 4 октября, нефть марки Brent торговалась выше $78 за баррель — на 9% выше, чем неделей ранее.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть.