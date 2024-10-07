Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт опроверг связь конфликта на Ближнем Востоке с ростом цен на нефть

Глава ФЭР Пикин: цены на нефть растут не из-за конфликта на Ближнем Востоке

close
Максим Богодвид/РИА Новости

В долгосрочной перспективе конфликт на Ближнем Востоке не сможет значительно изменить цены на нефть. Рынок гораздо сильнее реагирует на заявления политиков, в первую очередь – американского лидера Джо Байдена и других деятелей США, а наблюдаемый сегодня скачок цен – это спекулятивная активность, объяснил НСН директор Фонда энергетического развития (ФЭР), эксперт по энергетике Сергей Пикин.

По мнению эксперта, цены отскочат назад сразу, как только ситуация нормализуется, в долгосрочной перспективе они не сохранят свой рост, так как других причин, кроме негативных новостей, для этого нет.

«Это же рынок фьючерсов, рынок финансового инструмента, определенная игра на биржах. Всем этим управляет большой капитал. Пока причин для роста цен нет, потому что все факторы, которые были под вопросом на рынке нефти, там и остаются», — объяснил Пикин.

Среди таких факторов он назвал китайскую экономику, изменения ставки ФРС. На будущий год прогнозируется переизбыток предложения, что говорит о малой вероятности значительного роста цен, заключил эксперт.

Напомним, цены на нефть эталонного сорта Brent приближаются к самому большому недельному росту за два года. Это объясняют ожиданиями трейдеров ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Израиля или Ирана. Так, 4 октября, нефть марки Brent торговалась выше $78 за баррель — на 9% выше, чем неделей ранее.

Ранее сообщалось, что Россия нарастила нефтяные доходы вопреки падению цен на нефть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами