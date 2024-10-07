Аналитики прогнозируют стабилизацию цен на газ в Европе

В ближайшие годы стоимость голубого топлива в Европе, вероятно, не достигнет рекордных $3892 за тыс. куб. м, зафиксированных весной 2022 года, но и не опустится до ковидного уровня $100. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение директора по исследованиям компании «Имплемента», профессора Школы бизнеса МГИМО Марии Белова.

Она считает, что цены будут колебаться в диапазоне $300-400 за тыс. куб. м. Это существенно ниже среднегодовой спотовой цены 2022 года, составлявшей около $1500, но выше показателей 2020 года ($170).

Текущий год демонстрирует относительную стабильность: в первом квартале средняя цена составила $310, во втором – почти $355 за тыс. куб. м. Для сравнения, в 2023 году средняя стоимость газа в Европе достигала $460, подытожила эксперт.

На прошлой неделе член Европарламента Том Берендсен рассказал о лазейках, через которые российский СПГ продолжает поступать в ЕС, несмотря на санкции. В третьем квартале 2024 года объем импорта удвоился, и парламентарий призвал закрыть эту лазейку как можно скорее.

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Ранее «Газпром» назвал объем прокачки газа для Европы через Украину.