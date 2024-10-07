Мишустин анонсировал увеличение ипотечной субсидии в одном из регионов

Многодетным семьям на Дальнем Востоке увеличат субсидию на погашение ипотеки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

«В числе наиболее востребованных мер — 1 млн рублей для погашения ипотеки для многодетных. Первыми участниками такого проекта в прошлом году стали семьи из Приморского края. Глава государства поручил распространить эту практику на Чукотку и регионы, где уровень рождаемости третьего и последующего детей ниже среднего по федеральному округу, а также ускорить принятие необходимых нормативных актов, чтобы эта мера сработала», — заявил Мишустин.

Председатель правительства сообщил, что средства, предусмотренные для софинансирования выплаты, будут распределены между восемью субъектами в соответствии с ранее утвержденными правилами. В кабинете министров уточнили, что будет выделено более 470 млн рублей.

Также стало известно, что единовременная субсидия в размере 1 млн рублей на погашение ипотечного кредита станет доступна многодетным семьям в Камчатском и Хабаровском краях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, а также в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях.

До этого россиянам сообщили , что ставки по рыночным ипотечным программам в большинстве банков превысили 21%. Например, Сбербанк повысил ставку на первичное жилье до 21,9%, а ВТБ предлагает кредиты с учетом дисконтов от 22% годовых.

Ранее в Госдуме назвали сроки рассмотрения новых программ ипотеки.