Страховые компании не признали новые требования оператора «Северного потока»

Страховые компании Lloyd's Insurance Company и Arch Insurance отправили в Верховный суд Лондона ответ на обновленные требования оператора «Северного потока». Об этом сообщает РБК.

По данным издания, компании не согласны с размером ущерба из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Размер ущерба был увеличен с €404 млн до €574 млн из-за найденных новых повреждений — вмятин.

В Nord Stream считают, что это повреждение появилось не ранее 9 марта 2021 года и не позднее 30 октября 2022 года по внешней причине или в результате неустановленного происшествия.

Страховщики утверждают, что к появлению вмятины на трубопроводе имеет отношение конфликт между Украиной и Россией.

Первый иск оператора был подан в феврале, а уже в сентябре требования были обновлены.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм 26 сентября 2022 года. Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщал, что Москва продолжает добиваться у Берлина прояснения всех деталей в деле.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал сделать все, чтобы наказать виновников подрыва «Северных потоков».