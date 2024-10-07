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Стало известно, в какой стране отдых для россиян подешевеет в 2025 году

Экономист Эрчин: турецкие курорты станут доступнее для россиян в 2025 году

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Depositphotos

Турецкие курорты готовятся принимать российских туристов в следующем году по более привлекательным ценам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина.

Жалобы на высокую стоимость отдыха в Турции прекратятся уже в 2025 году, считает Эрчин. Сейчас на повышение цен жалуются не только россияне, но и местные жители — многие турецкие семьи не смогли позволить себе отпуск нынешним летом.

Однако по мере успешного проведения программы дезинфляции министра финансов Турции Мехмета Шимшека число жалоб уменьшится. Но россиянам придется запастись терпением минимум на 10 месяцев, предупреждает Эрчин. В настоящее время в Турции значительно выгоднее отдыхать в отелях по системе «все включено», чем питаться в ресторанах и кафе, где цены за два последних года взлетели в 5 и более раз, по данным Российского союза туриндустрии.

Стоимость турецкого отдыха в целом за год подскочила на 23% из-за инфляции и роста цен на продукты, особенно мясо, отмечает онлайн-сервис Travelata. Тем не менее, несмотря на подорожание, Россия вошла в тройку лидеров по турпотоку в Турцию. С января по август 2024 года страну посетили 4,6 млн россиян, что на 4,6% больше, чем за тот же период годом ранее. В целом за 8 месяцев текущего года Турцию посетили 35,8 млн иностранных туристов.

До этого стало известно, что поток иностранных туристов в Россию достиг четырехлетнего максимума.

Ранее был назван лидер продаж экскурсионных туров за рубеж у россиян.

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