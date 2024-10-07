Ломбарды наращивают обороты на фоне роста цен на золото

Рынок ломбардов в России демонстрирует активный рост на фоне повышения цен на золото. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

К третьему кварталу 2023 года темпы исключения и включения игроков в реестр ломбардов сравнялись. За девять месяцев Центробанк исключил из реестра 145 ломбардов, в то время как 141 новый игрок был внесен. В сентябре наблюдалась положительная динамика: было исключено 9 ломбардов, а внесено 19. На данный момент в реестре Банка России числятся 1878 ломбардов.

Рост активности в секторе связан с высокими финансовыми показателями отрасли, которые поддерживаются значительным увеличением цен на золото — основной залог ломбардов. По данным ЦБ, во втором квартале объем выданных займов вырос до 70 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем квартале, и на 20% выше показателя прошлого года.

«Основные факторы в пользу роста цен на золото — это деглобализация и усиление геополитических противоречий, снижение доверия к доллару из-за санкций и быстрого увеличения американского госдолга», — пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Несмотря на приток новых игроков, эксперты отмечают, что им будет сложно стать серьезными конкурентами на рынке. Новички столкнутся с регуляторным давлением, длительными сроками окупаемости и трудностями с привлечением финансирования. По оценкам председателя совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, начальные затраты на открытие нового ломбарда могут составить около 2 млн руб.

До этого россиянам рассказали, что цены на золото на мировом рынке обновляют исторические максимумы, приближаясь к $2,7 тыс. за унцию. Ключевым фактором стал шаг ФРС по снижению ставки, а также ожидания роста инфляции на фоне стимулирования экономики в США и саммита БРИКС.

Ранее был назван топ-10 стран с самыми большими запасами золота.