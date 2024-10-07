Крупнейшие банки упрочили позиции на рынке розничного кредитования

Рынок розничного кредитования в России все больше концентрируется в руках нескольких крупнейших банков. Об этом пишут «Ведомости» .

За период с начала 2019 года по середину 2024 года наблюдался рост концентрации розничного кредитования в руках крупнейших российских розничных банков – Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. К середине 2024 года их совокупная доля на рынке достигла 79,3%, увеличившись на 6,4 процентных пункта с начала 2019 года.

В то же время доля других крупных розничных банков сократилась с 15,6% в начале 2019 года до 12,4% к июлю 2024 года Аналогичная тенденция прослеживается и у средних, малых игроков – их совокупная доля упала с 11,4% до 8,3%.

Эксперты связывают укрепление крупнейших банков с их лучшим доступом к фондированию, развитой инфраструктурой, высокой капитализацией и мерами господдержки. Уход иностранных игроков и M&A-сделки также способствовали перераспределению рынка.

При этом дальнейшее усиление монополизации розницы госбанками несет системные риски стагнации развития продуктов и сервисов в долгосрочной перспективе, предупреждают участники рынка.

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