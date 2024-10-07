Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупнейшие банки упрочили позиции на рынке розничного кредитования

«Ведомости»: четыре банка выдали почти 80% розничных кредитов в РФ

close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Рынок розничного кредитования в России все больше концентрируется в руках нескольких крупнейших банков. Об этом пишут «Ведомости» .

За период с начала 2019 года по середину 2024 года наблюдался рост концентрации розничного кредитования в руках крупнейших российских розничных банков – Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка и Т-банка. К середине 2024 года их совокупная доля на рынке достигла 79,3%, увеличившись на 6,4 процентных пункта с начала 2019 года.

В то же время доля других крупных розничных банков сократилась с 15,6% в начале 2019 года до 12,4% к июлю 2024 года Аналогичная тенденция прослеживается и у средних, малых игроков – их совокупная доля упала с 11,4% до 8,3%.

Эксперты связывают укрепление крупнейших банков с их лучшим доступом к фондированию, развитой инфраструктурой, высокой капитализацией и мерами господдержки. Уход иностранных игроков и M&A-сделки также способствовали перераспределению рынка.

При этом дальнейшее усиление монополизации розницы госбанками несет системные риски стагнации развития продуктов и сервисов в долгосрочной перспективе, предупреждают участники рынка.

До этого юрист ответила, спишется ли ипотека и другие кредиты при банкротствею

Ранее эксперт назвал минимальную сумму, нужную для открытия бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами