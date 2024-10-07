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В России выросли продажи одного типа автомобилей

«Известия»: продажи внедорожников в России выросли на 66% за год

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Haval

За девять месяцев 2024 года продажи новых внедорожников в России составили 782 тыс. единиц, что на 11% превышает показатели за весь 2023 год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 66%. Об этом сообщили участники рынка в беседе с «Известиями» .

По данным сервиса Likvi, по сравнению с 2022 годом прирост достиг 69%. CEO проекта Александр Коротков отметил, что тенденция увеличения спроса на эту категорию автомобилей наблюдается уже несколько лет.

«Сегмент внедорожников на сегодняшний день занимает около 70% рынка новых автомобилей в РФ, что впечатляет с учетом того, что еще пару лет назад он не превышал 50%», — заявил официальный представитель бренда Oting в России Алексей Кожухов.

Эксперты связывают рост популярности внедорожников с несколькими факторами. Среди них — особенности климата и дорожных условий в России, развитие внутреннего туризма, а также имиджевая составляющая. Кроме того, после ухода европейских и американских компаний китайские бренды предложили доступные варианты, ориентированные на потребности местного рынка.

«Россияне, привыкшие к путешествиям по своей стране, нередко сталкиваются с непроходимыми дорогами, некачественным дорожным покрытием, а порой и полным отсутствием дорог», — пояснил Кожухов.

Главный редактор автопортала Quto.ru Максим Ракитин отметил, что в моде скорее кроссоверы, чем классические внедорожники. По его словам, это связано с тем, что кроссоверы более универсальны и подходят для городских условий.

До этого стало известно о том, в каком сегменте авторынка цены пошли вниз.

Ранее стало известно, когда ОСАГО начнут проверять по камерам.

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