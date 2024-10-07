В России ожидают резкого роста списания грузовых вагонов

В России могут списать примерно 200 тысяч полувагонов по окончании срока службы в следующем десятилетии — с 2032 по 2036 год, если сохранится запрет на продление срока службы грузового вагона путем модернизации, действующий с 2016 года по инициативе «Уралвагонзавода». Об этом пишут «Ведомости».

При аналогичном условии за этот период могут списать порядка 50 тысяч цистерн, отмечает издание со ссылкой на исследование консалтинговой компании Kept.

По данным аналитиков, дефицит парка полувагонов и цистерн может быть частично или полностью покрыт за счет профицита мощностей — во второй половине этого и начале следующего десятилетия. При этом они предупредили, что в случае роста грузооборота на сети «Российских железных дорог» дефицит такого подвижного состава приведет к издержкам экономики страны в виде упущенного роста ВВП — до 5 трлн рублей.

Источник издания в крупной вагоностроительной компании отмечает, что прогноз Kept — это лишь вариант развития отрасли, который говорит о целесообразности учета вагонов, выпускаемых «Уралвагонзаводом», поскольку сейчас компания лидирует в этой сфере.

Также источник обратил внимание на то, что аналитики не учли фактор ключевой ставки — при ее размере свыше 19% стандартные полувагоны уже не окупаются.

До этого сообщалось, что Россия испытывает нехватку вагонов и платформ для крупнотоннажных контейнеров, предназначенных для доставки грузов с Дальнего Востока. Председатель Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталия Манкевич уточнил, что дефицит касается примерно всего подвижного состава, в том числе и вагонов для удобрений.

Ранее в России раскрыли дизайн поезда для высокоскоростных магистралей.