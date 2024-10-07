В импорте гвоздей в Россию оказался виноват Китай

Импорт гвоздей в Россию связан с тем, что в 90-е их стало выгоднее и дешевле покупать в Китае, объяснила в интервью РБК исполнительный директор компании «Лемана ПРО» (бывшая Leroy Merlin) Марина Фытова.

По ее словам, в конце XX века промышленность в РФ была в упадке, многие производства закрылись, а на некоторых заводах устарело оборудование. Поэтому было «экономически нецелесообразно» самим выпускать гвозди.

Фытова заявила о необходимости серьезных инвестиций, чтобы не зависеть на 100% от импорта, но отметила, что заместить иностранные гвозди и скобяные изделия будет сложно.

«В Китае два завода закрывают в двойном объеме все мировое потребление этих товаров. То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет: сложно предложить кому-то инвестировать, когда уже в двойном объеме закрыт весь мировой спрос», — пояснила она.

В апреле 2022 года спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента заявила, что для нее стал открытием факт того, что Россия импортирует гвозди, несмотря на наличие производства металла в стране. После этого гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что гвозди приходится закупать. По его словам, 77% гвоздей на рынке РФ — отечественного производства, и только 23% — импортного. В Минпромторге Матвиенко возразили, что РФ производит гвозди «в достаточном количестве» — до 2,5 тыс. т в месяц. Однако тогдашний уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов объяснил, что условия для бизнеса вынуждают покупать металлические изделия в Китае, а не производить их в России.

Ранее Минский винный завод отказался от поставок в Россию, где его продукцию обозвали «шмурдяком».