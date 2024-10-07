Стало известно, сколько получают врачи

Медиана предлагаемой врачам зарплаты по России в целом в июле — сентябре 2024 года составила 93,8 тыс. рублей. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru к Международному дню врача 7 октября.

Более высокий доход предлагают только в 22 регионах страны, причем лидирует Сахалинская область – здесь работодатели готовы платить врачам 151,9 тыс. рублей. Также в топ-5 вошли Чеченская Республика (150 тыс. рублей), республика Саха (135,1 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ(129,8 тыс. рублей) и Москва (129,6 тыс. рублей).

В целом по стране за июль — сентябрь этого года насчитывалось почти 75 тыс. вакансий врачей. Наибольшее число предложений о работе для врачей было открыто в Москве – 15,6% от всех вакансий. Также спрос на врачей высок в Санкт-Петербурге (7,8%), Московской области (6,8%), Краснодарском крае (4,7%), Свердловской области (3,5%) и Новосибирской области (3,3%).

Врачи, как правило, попадают в число наиболее дефицитных специалистов почти в каждом регионе страны. Так, если на одну вакансию врача по стране в целом приходится 1,5 активных резюме, то в Камчатском крае, Курганской области и Псковской области – всего по 0,2 резюме. На сегодняшний день количество вакансий врачей превышает количество резюме в 41 регионе России. Крайне острой нехваткой отличаются также Магаданская область, Вологодская область и Архангельская область (по 0,3 резюме на вакансию), республика Коми и Мурманская область (по 0,4). Конкуренция за рабочие места среди врачей здесь фактически отсутствует.

Нормой для рынка труда считается ситуация, когда на одну вакансию приходится от 4 до 8 активных резюме – в таком случае работодатели имеют достойный выбор подходящих специалистов, а соискатели не испытывают сложностей с трудоустройством. Так, одним из немногих регионов, где конкуренция за рабочие места среди врачей есть и считается умеренной, комфортной для рынка, сегодня является Москва – 4,2 резюме на вакансию.

Исследование было проведено в октябре.

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