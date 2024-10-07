Эксперт назвал минимальную сумму, нужную для открытия бизнеса

Минимальная сумма, которая нужна для развития своего бизнеса составляет 250 тыс. рублей. Речь идет о ситуациях, когда самостоятельно работаешь в своем бизнесе с привлечением специалистов. Об этом «Газете.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он уточнил, что в ряде подобных случаев нужна сумма в 400 тыс. рублей.

«Для запуска своего бизнеса необходимо четко определиться, в каком сегменте рынка намерен работать предприниматель. Наиболее популярными отраслями для малого бизнеса сегодня являются: розничная торговля, сектор услуг индустрии красоты, образовательные и транспортные услуги, ресторанный бизнес. Размер стартового капитала для запуска бизнеса зависит от подхода запуска и развития бизнеса. Дороже всего обойдется его покупка, в этом случае для начала предпринимательской деятельности потребуется как минимум 1 млн рублей», — отметил Лобода.

Он призвал понимать, что маржинальность малого бизнеса (разница между ценами закупки и продажи. — прим. ред.) сегодня в России не превышает 7-10%. Это значит, что в условиях высоких процентных ставок заработать много пока не получится, уточнил экономист.

По его словам, есть отрасли с высокой добавленной стоимостью — разработка программных продуктов и ИТ-решений, финансовые и юридические услуги, майнинг, консалтинг, связи с общественностью и маркетинговые коммуникации. Успешная работа в этих отраслях бизнеса может действительно озолотить россиян, сказал Лобода.

По данным опроса Nibble Invest, почти каждый пятый россиянин — 20% — признался, что хочет открыть свой бизнес. Однако 60% не могут это сделать по причине нехватки или отсутствия необходимой суммы.

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