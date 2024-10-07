Эксперт рассказала, как справиться с переходом на руководящую позицию

Первый переход на руководящую позицию всегда сложен: нужно найти свой стиль управления, научиться правильно ставить задачи, завоевать авторитет у команды и мотивировать сотрудников на работу. Это три вызова, которые стоят перед новым менеджером, сказала «Газете.Ru» наставник курса «Управление командой» от Яндекс Практикума Анастасия Карлышева.

«Одна из наиболее распространенных ошибок начинающих менеджеров — это копирование стиля и методов управления прежних руководителей. Как правило, из этого ничего не выходит: подчиненные чувствуют фальшь, эффективность работы снижается, а менеджера-новичка это может привести к выгоранию. Поэтому на начальном этапе важно не столько утвердить свой авторитет, сколько найти органичный именно для вас стиль управления», — отметила Карлышева.

Чтобы облегчить эту задачу, эксперт посоветовала на некоторое время предоставить подчиненным свободу, понаблюдать за процессами и оттачивать свой стиль в постановке задач и решении сложных вопросов постепенно.

Карлышева рекомендовала не бояться делегировать задачи подчиненным и делать это правильно. По ее словам, одно из самых сложных испытаний для начинающих руководителей — работать с теми, кто справляется с задачами хуже и медленнее, чем если бы вы взяли всю работу в свои руки. Кроме того, многие задачи кажутся простыми и не требующими дополнительных разъяснений, а потом получается, что сотрудники неправильно их поняли и сделали совсем не то, подчеркнула Карлышева.

Она призвала менеджеров стремиться, чтобы подчиненные учились самостоятельно справляться с задачами: погружаться в контекст, находить план действий и методы работы. Проверить, правильно ли поставлена задача, можно по критериям методики SMART: задачи должны быть конкретными (specific), измеримыми (measurable), достижимыми (achievable), значимыми (relevant) и с четкими временными рамками (time bound), уточнила Карлышева.

Эксперт назвала одним из наиболее эффективных методов руководства видеть в подчиненных таланты и развивать их. Карлышева посоветовала проводить мастер-классы внутри компании, обучать сотрудников на специальных курсах. Эксперт назвала важным поощрять инициативу. А кроме материальной мотивации, нельзя забывать про удобный график работы и постоянную оценку условий труда, заключила эксперт.

Карлышева призвала помнить, что каждый коллектив индивидуален, а гибкость и адаптивность работают гораздо лучше, чем авторитарные методы. Каждый из членов команды в чем-то хорош, нужно научиться видеть сильные стороны сотрудников и поощрять их развитие, подытожила эксперт.

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