Нидерланды назвали сумму военной помощи Украине

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время визита в Киев и Харьков заявил, что королевство уже выделило Украине €3,76 млрд. Его слова приводит минобороны Нидерландов.

Брекелманс отметил, что эта сумма на €700 млн больше той, которую он называл во время последнего доклада палате представителей. Министр рассказал, что деньги пошли на поддержание работоспособности поставленных Киеву F-16 и Patriot, а также запчасти и боеприпасы для гаубиц. Кроме того, на них были куплены лекарства, боеприпасы и пайки для солдат ВСУ.

6 октября Брекелманс сообщил о поставке Украине первой партии F-16. По его словам, остальные из 24 обещанных истребителей прибудут в республику в ближайшие месяцы.

В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Брекелманс при этом подчеркивал, что Киев имеет право на самооборону, а власти королевства с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия. Тогда он отказался разглашать, сколько именно истребителей было поставлено в зону конфликта и где они находятся, чтобы «не делать Россию умнее, чем она есть сейчас».

Ранее в минобороны Украины рассказали о проблемах в обучении пилотов F-16.