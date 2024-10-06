Экономист призвал россиян вкладываться в доллары и евро

Евро и доллары могут стать выгодным денежным вложением, заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он считает, что до конца 2024 года они продолжат укрепляться: на фоне «вала санкций» российские компании находят обходные маневры, импорт бытовых и промышленных вещей до Нового года будет расти, а рубль слабеть.

Однако Григорьев порекомендовал не переводить все свободные средства в иностранную валюту.

«Покупать лучше наличные доллары и евро, потому что безналичные подвержены риску ограничений, санкций, каких-то сложностей с выводом. Наличные таких сложностей не создают», — сказал эксперт.

Он добавил, что при обесценивании рубля доллары и евро всегда можно продать. Григорьев советует распределять свободные деньги между иностранной валютой, другими вложениями и выгодными ставками по депозитам.

В конце сентября финансист Александр Шепелев предрек укрепление рубля в ближайшее время. При этом он отметил, что базовый баланс факторов остается не в пользу рубля – российский экспорт сокращается как в стоимостном, так и в количественном выражении, в то время как импорт восстанавливается по мере налаживания импортерами альтернативных товарных каналов и механизмов расчета. От более существенного ослабления рубль сдерживают высокие ставки в экономике и некоторое восстановление цен на нефть.

Ранее россиянам рассказали, когда курс доллара превысит 100 рублей.