В России начался дефицит в одном из сегментов рынка недвижимости

Рынок складской недвижимости в России испытывает серьезный дефицит свободных площадей. Об этом РИА Новости сообщил управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов.

«Вакансия свободных складов остается на околонулевом уровне. Действующие склады, введенные ранее в эксплуатацию, практически полностью заняты. Новые объекты в основном строятся по запросу конкретных заказчиков под их нужды. Девелоперы не предлагают спекулятивные проекты на рынке», — сказал эксперт.

Причиной сложившейся ситуации Власов назвал высокую стоимость строительства собственных складов из-за повышения ключевой ставки и удорожания материалов. В то же время окупаемость спекулятивных проектов превышает 10 лет, что делает их нерентабельными для девелоперов.

Эксперт добавил, что дефицит усугубляется растущим спросом со стороны e-commerce и импортеров, вынужденных создавать дополнительные товарные запасы из-за нерегулярных поставок и сложностей с логистикой.

До этого основатель агентства недвижимости Арина Николаева отметила , что рост ключевой ставки и арендных цен делает покупку недвижимости сейчас более выгодной. Аренда в крупных городах продолжает стремительно расти, что приносит владельцам жилья доход, в то время как ипотечные условия ужесточаются.

Ранее логистический оператор Pony Express предупредил о повышении тарифов.