Эксперт оценила характер переговоров по «Силе Сибири — 2»

Переговоры России и Китая по магистральному газопроводу «Сила Сибири — 2» получили более сложносочиненный характер. Об этом РИА Новости заявила директор по исследованиям компании «Имплемента», профессор Школы бизнеса МГИМО Мария Белова.

Эксперт предположила, что это может быть связано с обсуждениями сооружения трубопроводной системы и участием Китая в добычных активах в России. Также играет роль стоимость российского газа.

По словам Беловой, Китай хочет получить ресурс по цене, сопоставимой с уровнем стоимости газа для внутреннего рынка США, установленной Henry Hub. В настоящее время она составляет 70–80 долларов за тысячу кубометров. Аналогичный уровень сохраняется и на российском внутреннем рынке, отметила директор по исследованиям.

«Но понятно, что нам сооружать такую инфраструктуру, продавая газ по внутрироссийской цене, смысла нет, потому что альтернатива — вложить все те же деньги в газификацию и получить мультипликативный эффект в стране», — сказала Белова.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о высокой степени готовности проекта «Силы Сибири — 2». По словам дипломата, начало практической реализации идеи станет возможным сразу после согласования с КНР ценовых условий, объема поставок и выхода на подписание обязывающих документов.

Ранее эксперты оценили перспективы поставок российского газа в КНР.