Шри-Ланка перестала быть банкротом

Шри-Ланка вышла из состояния банкротства после реструктуризации ( изменения условий существующего кредита) госдолга (деньги, которые государство занимает у граждан, банков и компаний, международных институтов, и обязуется вернуть через определенный срок с процентами). Об этом в соцсети X написал экс-министр финансов страны Али Сабри.

К посту он прикрепил соответствующий приказ минфина и назвал произошедшее «невероятным достижением».

«Будучи министром финансов в то время, я принял трудное решение одобрить выборочный мораторий на погашение внешнего долга, одно из самых сложных решений в моей карьере. Это был необходимый шаг к стабилизации экономики и направлению нас на путь восстановления», — заявил Сабри.

Он добавил, что реформы властей страны позволят сэкономить $17 млрд, облегчат финансовое положение республики и сделают возможным достижение приемлемого уровня задолженности.

В 2022 году в Шри-Ланке разразился сильнейший экономический кризис. Страна столкнулась с гиперинфляцией, дефицитом топлива, лекарств и прочих товаров первой необходимости. Это было связано в том числе с неудачной сельскохозяйственной реформой, а также с пандемией, поскольку поток туристов в республику резко уменьшился, что лишило ее иностранной валюты. В условиях кризиса на острове начались массовые протесты, и в июле 2022-го подал в отставку президент республики. Внешний долг страны достиг половины ВВП и составил $51 млрд. В том же году власти объявили о банкротстве. Благодаря помощи Международного валютного фонда и достижению договоренностей с иностранными кредиторами экономическая ситуация начала улучшаться.

Ранее Шри-Ланка заплатила за иранскую нефть чаем.