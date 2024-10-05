Премьер Словакии решил убедить Киев сохранить транзит газа и нефти из РФ

Премьер Словакии Роберт Фицо считает разумным сохранить транзит нефти и газа в Европу через Украину. Об этом он сказал в эфире передачи «Субботние диалоги».

По словам политика, соответствующая инфраструктура есть как у его страны, так и Украины.

«Мы поддерживаем Украину в вопросе вступления в Европейский союз и ожидаем, что Украина будет в таком же духе относиться к нам нормально и разумно, потому что неразумно не использовать построенную инфраструктуру, с которой была бы польза и Украине, и Словакии», — заявил Фицо.

Он добавил, что обе страны получают доходы от транзита нефти и газ через свои территории. 7 октября пройдут переговоры между кабминами Словакии и Украины, и премьер намерен убедить Киев в целесообразности сохранения транзита.

С прошлого лета европейские чиновники и компании обсуждают, как продолжить транзит российского газа через Украину в следующем году, когда закончится действие текущего транзитного соглашения. Киев заявлял, что не собирается подписывать новый договор с «Газпромом». Одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка в Европу по российским газопроводам, проходящим по украинской территории.

Ранее в РФ оценили потери «Газпрома» в случае отказа Украины от транзита газа.