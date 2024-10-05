Ялтинский экономический форум после переносов проведут в Уфе

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) состоится в декабре в Уфе, следует из распоряжения главы Крыма Сергея Аксенова на сайте регионального правительства.

Согласно тексту документа, форум в столице Башкортостана пройдет в рамках Международной недели бизнеса — 2024 с 2 по 5 декабря.

ЯМЭФ — международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое организуется ежегодно с 2015 года в городе Ялте на южном берегу полуострова Крым.

В 2020 году форум перенесли из-за COVID-19. Его сначала планировали на ноябрь 2021-го, потом снова откладывали несколько раз из-за пандемии и проблем с логистикой. IV ЯМЭФ прошел в 2018 году. В нем участвовали 3,1 тыс. чел., в том числе 612 иностранных гостей из 71 страны мира. Итогом стало заключение более 70 соглашений на сумму 162 млрд руб.

Ранее ЦБ изменил время пресс-конференции Набиуллиной из-за ПМЭФ.