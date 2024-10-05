В России подскочили продажи сапбордов

Продажи сапбордов в России по итогам января — сентября подскочили более чем в 2,5 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За девять месяцев число покупок этого товара для водного отдыха взлетело на 176% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Такой ажиотаж обусловлен ранним началом лета в этом году, а также развитием внутреннего туризма, комментирует гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Согласно данным «Платформы ОФД», средний чек на сапборды за январь — сентябрь вырос на 21% и достиг 29,5 тыс. рублей. Между тем в Ozon рассказали, что средняя цена сапа на маркетплейсе в этом году, напротив, опустилась и составила 12 тыс. рублей против 30 тыс. рублей годом ранее.

Россияне в этом году стали больше тратить на морские и речные прогулки. Расходы на эту категорию развлечений за год увеличились более чем на четверть.

Ранее были названы два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году.