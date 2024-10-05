Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России подскочили продажи сапбордов

Продажи сапбордов в России за девять месяцев взлетели на 176%

close
sergua/Shutterstock/FOTODOM

Продажи сапбордов в России по итогам января — сентября подскочили более чем в 2,5 раза. Об этом пишет «Коммерсантъ».

За девять месяцев число покупок этого товара для водного отдыха взлетело на 176% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Такой ажиотаж обусловлен ранним началом лета в этом году, а также развитием внутреннего туризма, комментирует гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков.

Согласно данным «Платформы ОФД», средний чек на сапборды за январь — сентябрь вырос на 21% и достиг 29,5 тыс. рублей. Между тем в Ozon рассказали, что средняя цена сапа на маркетплейсе в этом году, напротив, опустилась и составила 12 тыс. рублей против 30 тыс. рублей годом ранее.

Россияне в этом году стали больше тратить на морские и речные прогулки. Расходы на эту категорию развлечений за год увеличились более чем на четверть.

Ранее были названы два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами