Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банк Англии начал активно развивать свой аккаунт в TikTok

Bloomberg: Банк Англии использует TikTok для охвата поколения зумеров

close
Mina Kim/Reuters

Банк Англии начал активно вести аккаунт в TikTok для охвата поколения зумеров, пишет Bloomberg.

Общественное доверие к банку в последнее время упало из-за стремительного роста стоимости жизни. Согласно последнему исследованию об отношении к инфляции, наиболее недовольными оказались самые молодые возрастные группы.

Через короткие видеоролики в TikTok регулятор пытается наладить канал связи с поколением Z. Так, всего через несколько часов после объявления о первом за четыре года снижения ключевой ставки в августе в соцсети появилось видео с главой британского ЦБ, который прокомментировал решение регулятора перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

Кроме того, Банк Англии старается привлекать в свои ролики знакомые молодым пользователям лица. Так, в видео регулятора появлялись звезды танцевального шоу Кертис и Эй Джей Притчарды.

Ранее трейдеры повысили прогнозы о снижении основных ставок ЕЦБ в октябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами