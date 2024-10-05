Продажи жилья в Китае начали восстанавливаться

Продажи жилья в Китае выросли после серии мер стимулирования, направленных на оживление рынка недвижимости страны. Об этом пишет Reuters.

Число просмотров домов с целью покупки осенью увеличилось в 1,5 раза, продажи жилья во многих регионах выросли в «разной степени», сообщает государственная телекомпания CCTV (точные цифры не приводятся).

В прошлом месяце город Гуанчжоу в южной провинции Гуандун объявил о снятии всех ограничений на покупку жилья, в то время как Шанхай и Шэньчжэнь заявили, что ослабят ограничения на покупку недвижимости иногородними и снизят минимальный размер первоначального взноса для покупателей первого жилья до не менее 15%. Эти меры были приняты через несколько дней после того, как Китай объявил о своих самых крупных мерах стимулирования со времен пандемии COVID-19 в попытке вывести экономику из дефляционного кризиса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз стоит на пороге экономической холодной войны с Китаем.