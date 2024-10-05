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Стало известно, какие пенсии получают в Великобритании

Доцент Иванова-Швец: полная государственная пенсия в Британии составляет £958

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Global Look Press

Размер полной государственной пенсии в Великобритании составляет £958 (порядка 120 тыс. рублей по текущему курсу), рассказала к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит Финансы Mail.

Чтобы претендовать на такие выплаты необходимо в течение 35 лет делать отчисления в систему национального страхования, отметила эксперт.

«Пенсия в Великобритании ниже, чем во многих европейских странах, но, помимо пенсионных выплат, государство выплачивает пенсионерам дополнительную сумму, если размер пенсии ниже прожиточного минимума», — сказала Иванова-Швец.

Она также добавила, что с пенсии британцы также платят налоги.

До этого стало известно, сколько получают пенсионеры в Германии. Стандартная пенсия в ФРГ составляет €1500.

Ранее в России предложили поднять пенсии в начале 2025 года.

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