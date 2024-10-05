Правительство выделило деньги на строительство участков трассы М-12

Российские власти выделили 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию участков в состав автотрассы М-12 «Восток». Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба кабмина.

Как пояснили в документе, средства идут «на опережающее строительство и реконструкцию» четырех участков дорог, которые нужны для продления трассы от Казани до Екатеринбурга.

В пресс-службе уточнили агентству, что речь идет о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции двух участков в Татарстане.

В августе Счетная палата (СП) в своем отчете писала, что объем финансирования строительства трассы М-12 оказался недостаточен и необходима его корректировка. В документе СП говорится, что реализация мероприятий проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай» (ФП ЕЗК) идет «опережающими темпами».

Ранее функция оплаты проезда по ЦКАД и трассе М-12 появилась на «Госуслугах».