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Госдолг Франции начал расти

РИА: госдолг Франции перешел к росту после трех лет снижения

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Depositphotos

Государственный долг Франции перешел к росту после трех лет снижения. По итогам второго квартала показатель достиг 113% ВВП, что на 2,4 процентного пункта превышает показатель конца 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

Внешний долг современной Франции установил рекорд в 2020 году. Тогда он разогнался на 17,3 процентного пункта, до 114,7% ВВП.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон занимает третье место среди лидеров страны по темпам роста госдолга. За время его правления показатель вырос на 14,9 процентного пункта. Второе место принадлежит Николя Саркози — при нем госдолг страны к ВВП вырос на 23,3 процентного пункта. Возглавляет рейтинг Франсуа Миттеран с приростом в 27,9 процентного пункта.

С сентября на октябрь произошла смена финансового года в США. Она стала самой дорогой в истории страны — за два дня американский госдолг вырос на рекордные $347,6 млрд.

Ранее сообщалось о значительном росте расходов РФ на обслуживание госдолга.

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