Исследование показало, что россияне предпочитают наличный обмен валюты

В сентябре россияне обменяли заметно больше американских долларов, чем евро, и в целом валюту чаще продавали, чем покупали. Таковы результаты исследования, проведенного банком «Русский стандарт», сообщает ТАСС.

Долларов обменяли в 2,6 раза больше. Согласно исследованию, россияне более склонны к наличному обмену валюты: на онлайн конвертацию пришлось лишь 7% от общего объема. По сумме операций положение схожее: на наличный обмен валюты пришлось 70% операций, на безналичный — 30%. Средний чек одной валютообменной операции с американскими долларами составил $681, а с евро — €532.

Американские доллары в сентябре на 18% чаще продавали, чем покупали. Евро чаще продавали, чем покупали — на 76% соответственно.

24 сентября сообщалось, что российские банки стали отказываться принимать у населения наличные доллары в неидеальном состоянии. Финансовая организация может не принять купюру с маленьким пятнышком, потертостью или следом от воды, даже если ранее продала ее в таком состоянии клиенту.

В отделениях банков объяснили, что причина такой политики заключается в том, что сами клиенты не хотят покупать неидеальные доллары после массовых отказов в приеме старых и подпорченных купюр за границей.

Ранее аналитики спрогнозировали курс доллара в октябре.