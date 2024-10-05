Москву обогнали в рейтинге дорогих гостиниц для туристов

Владивосток обогнал Москву по стоимости аренды жилья для туристов этой осенью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

«Дороже всего из популярных направлений аренда жилья в сентябре стоила во Владивостоке — 5 367 рублей за сутки. В Москве средняя ставка составила 4 747 рублей, в Сочи — 4 639 рублей, в Нижнем Новгороде — 4 174 рубля, в Казани — 3 883 рубля, Санкт-Петербурге — 3 760 рублей», — сообщается в обзоре сервиса.

В целом по стране стоимость краткосрочной аренды за сентябрь 2024 года выросла на 14%, до 4 тыс. рублей за сутки. По мнению основателя сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, в октябре стоимость аренды однокомнатных квартир, студий и других объектов аренды для туристов снизится на 5%.

Высокий спрос останется только в городах-миллионниках и на курортах Краснодарского края.

До этого в России предупредили о ловушках при аренде с правом выкупа.

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