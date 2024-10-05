По делу фабрики Порошенко продлили срок следствия

Следственный комитет России продлил срок следствия по делу липецкой кондитерской фабрики Roshen, принадлежащей бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Срок предварительного следствия продлен первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации до 117 месяцев, то есть до 13 декабря 2024 года», — указано в решении.

До этого приставы в рамках судебного решения передали в доход Российской Федерации акции «Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» (Roshen), принадлежавшей Петру Порошенко.

В августе прошлого года сообщалось, что арбитражный суд Липецкой области не поддержал исковое заявление о взыскании 892,8 млн рублей с этой кондитерской фабрики. Общество с ограниченной ответственностью «Рошен» 12 января 2023 года подало в Арбитражный суд Липецкой области иск к акционерному обществу «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» с требованием о взыскании 892,8 млн рублей.

Ранее на Украине сообщили о завершении расследования по делу Порошенко.