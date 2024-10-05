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В Белоруссии подготовили бюджет на следующий год

Белорусский бюджет на 2025 год сверстан с дефицитом в $1,37 млрд

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VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Проект белорусского бюджета на 2025 год сверстан с дефицитом в $1,37 млрд. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

В проектах законов «О республиканском бюджете на 2025 год» и «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2025 год» утверждается, что в 2025 году белорусский бюджет сохранит социальную направленность бюджетных расходов, а также инвестиции в региональное развитие. Еще одним важным направлением является обслуживание государственного долга.

Общая сумма бюджета на 2025 год составит $15,43 млрд, при этом прогнозируемый доход оценивается в $14,1 млрд. Оставшуюся сумму дефицита в $1,37 млрд предлагается покрыть при помощи займов. Лимит внешнего государственного долга оценен в размере $19,2 млрд.

До этого международные резервы России превысили $630 млрд.

Ранее стало известно, как конфликт Израиля с Ливаном скажется на российской экономике.

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