Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туркам запретят использовать PIN-коды с комбинацией цифр 1905 и 1453

В Турции запретят использовать некоторые комбинации PIN-кодов для банковских карт

close
wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В Турции запретят использовать некоторые PIN-коды для банковских карт, из-за простоты или схожести с некоторыми историческими датами. Об этом сообщает издание TRTHaber.

Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) вводит новые меры безопасности, одним из которых станет запрет на использование простых комбинаций, таких как «1234», «4321», «1923», «1453», «1903», «1905», «1907» в качестве PIN-кодов для банковских карт.

Первые две комбинации запрещены из-за простоты, с таким кодом карта может стать легкой добычей в руках мошенников.

Другие же комбинации чисел, вероятнее всего, связаны с историческими датами, которые отражают эти числа. Так, в 1453 году Османская империя взяла штурмом Константинополь. В 1905 году Мустафа Кемаль (он же Ататюрк) создал революционную организацию «Ватан». 1923 — год провозглашения Турции республикой. Эти комбинации также считаются слишком простыми и очевидными в Турции.

До этого в Турции опровергли слухи, что в стране ведутся обсуждения касательно возможного возврата использования карт российской платежной системы «Мир».

Ранее пользователей Android-смартфонов предупредили о ворующем PIN-коды вирусе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами