Туркам запретят использовать PIN-коды с комбинацией цифр 1905 и 1453

В Турции запретят использовать некоторые PIN-коды для банковских карт, из-за простоты или схожести с некоторыми историческими датами. Об этом сообщает издание TRTHaber.

Агентство банковского регулирования и надзора (BDDK) вводит новые меры безопасности, одним из которых станет запрет на использование простых комбинаций, таких как «1234», «4321», «1923», «1453», «1903», «1905», «1907» в качестве PIN-кодов для банковских карт.

Первые две комбинации запрещены из-за простоты, с таким кодом карта может стать легкой добычей в руках мошенников.

Другие же комбинации чисел, вероятнее всего, связаны с историческими датами, которые отражают эти числа. Так, в 1453 году Османская империя взяла штурмом Константинополь. В 1905 году Мустафа Кемаль (он же Ататюрк) создал революционную организацию «Ватан». 1923 — год провозглашения Турции республикой. Эти комбинации также считаются слишком простыми и очевидными в Турции.

До этого в Турции опровергли слухи, что в стране ведутся обсуждения касательно возможного возврата использования карт российской платежной системы «Мир».

Ранее пользователей Android-смартфонов предупредили о ворующем PIN-коды вирусе.