Альфа-Банк облегчит валютный контроль для новых участников ВЭД

Компании, которые ведут международный бизнес, смогут бесплатно пользоваться валютным контролем первые 3 месяца в Альфа-Банке, сообщает пресс-служба банка.

В Альфа-Банке отметили, что бесплатное обслуживание ВЭД на протяжении первых 3 месяцев будет доступно новым участникам, а также тем, кто не работал с Альфа-Банком более года.

Также персональный менеджер поможет предпринимателям подготовить документы.

В Альфа-Банке отметили, что за каждый новый контракт в банке предпринимателю начислят до 20 тыс. баллов по программе лояльности «Деньги сверху».

Как рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, банк постоянно помогает клиентам развиваться и решать важные задачи.

«Бизнес-миссии для импортеров и экспортеров разных стран, посвященные отраслевым тематикам, помогают найти оптимальные решения и найти именно тех партнеров, которые интересны конкретному бизнесу», — сказал он.

Осин добавил, что Альфа-Банк в 4 раз занял первое место рейтинга Markswebb в цифровизации внешнеэкономической деятельности (ВЭД).