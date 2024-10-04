Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк облегчит валютный контроль для новых участников ВЭД

Предприниматели ВЭД смогут получить 3 месяца бесплатного обслуживания в Альфа-Банке

close
Альфа-Банк

Компании, которые ведут международный бизнес, смогут бесплатно пользоваться валютным контролем первые 3 месяца в Альфа-Банке, сообщает пресс-служба банка.

В Альфа-Банке отметили, что бесплатное обслуживание ВЭД на протяжении первых 3 месяцев будет доступно новым участникам, а также тем, кто не работал с Альфа-Банком более года.

Также персональный менеджер поможет предпринимателям подготовить документы.

В Альфа-Банке отметили, что за каждый новый контракт в банке предпринимателю начислят до 20 тыс. баллов по программе лояльности «Деньги сверху».

Как рассказал директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин, банк постоянно помогает клиентам развиваться и решать важные задачи.

«Бизнес-миссии для импортеров и экспортеров разных стран, посвященные отраслевым тематикам, помогают найти оптимальные решения и найти именно тех партнеров, которые интересны конкретному бизнесу», — сказал он.

Осин добавил, что Альфа-Банк в 4 раз занял первое место рейтинга Markswebb в цифровизации внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами