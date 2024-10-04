Экономист оценила последствия ужесточения условий ипотеки для россиян

Введение единого ипотечного стандарта с 1 января приведет к сокращению доли россиян с кредитами, отметила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова. Ее слова приводит издание «Подмосковье сегодня».

«В целом, подоплека такой инициативы будет направлена на снижение закредитованности населения и «охлаждении» рынка ипотечного жилья», — заявила экономист.

После нововведений россиянам станет сложнее получить ипотеку. Со следующего года в составе первоначального взноса нельзя будет учитывать кешбэк. Помимо этого, заемщиков обяжут платить стартовый капитал из собственных средств.

Между тем минимальная ипотечная ставка в большинстве российских банков к началу октября превысила 21% годовых.

Ранее россияне назвали необходимую для ипотеки зарплату.