Россия договорилась о поставках яблок из Северной Кореи

Россия заместит выпавшие объемы урожая яблок за счет импорта. Поставки будут осуществляться из ряда стран, включая Северную Корею. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Россельхознадзор.

»Москва договорилась с Пхеньяном о покупке северокорейских яблок», — передает издание.

Кроме того, в качестве импортеров яблок на российский рынок выступят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Турция, Сербия, Приднестровье и Китай.

Неурожай яблок в России вызван майскими заморозками. Аномально холодная погода в центральном и северо-западном регионах страны в конце весны уничтожила практически половину фруктов.

В августе Минсельхоз РФ сообщал о планах выделить отечественным садоводам 930,9 млн рублей из резервного фонда правительства на компенсацию ущерба от заморозков.

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