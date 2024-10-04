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Россия договорилась о поставках яблок из Северной Кореи

Выпавшие объемы урожая яблок в России заместят поставки из КНДР и других стран

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Ingram Images/Global Look Press

Россия заместит выпавшие объемы урожая яблок за счет импорта. Поставки будут осуществляться из ряда стран, включая Северную Корею. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Россельхознадзор.

»Москва договорилась с Пхеньяном о покупке северокорейских яблок», — передает издание.

Кроме того, в качестве импортеров яблок на российский рынок выступят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Турция, Сербия, Приднестровье и Китай.

Неурожай яблок в России вызван майскими заморозками. Аномально холодная погода в центральном и северо-западном регионах страны в конце весны уничтожила практически половину фруктов.

В августе Минсельхоз РФ сообщал о планах выделить отечественным садоводам 930,9 млн рублей из резервного фонда правительства на компенсацию ущерба от заморозков.

Ранее россиян предупредили о подорожании сидра.

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