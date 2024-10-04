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Украина впервые получила данные о счетах налоговых резидентов за рубежом

Украина провела первый обмен данными о счетах налоговых резидентов за рубежом

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РИА Новости

Украина провела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах. Об этом сообщило министерство финансов страны.

Государственная налоговая служба Украины получила информацию о финансовых счетах, принадлежащих резидентам юрисдикций-партнеров.

«Доступ Украины к информации об иностранных финансовых активах своих резидентов позволит усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов», — сообщили в ведомстве.

Также обмен повысит эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний и послужит дополнительным источником налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля над налогообложением физлиц.

Подчеркивается, что обмен подобными данными является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС.

13 сентября правительство Украины утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 75%. Предполагается, что доходы украинского бюджета составят 2 трлн грн., а расходы – 3,6 трлн грн.

Ранее на Украине призвали поднять военный налог.

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