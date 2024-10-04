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Корм для квадроберов отказались снимать с продажи

Производитель корма для квадроберов отказался снимать его с продажи

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Максим Богодвид/РИА Новости

Производитель корма для квадроберов Эмиль Сибаев отказался снимать товар с продажи на маркетплейсах, несмотря на угрозы со стороны депутата Виталия Милонова. Об этом пишет «Подъем».

«С продажи снимать не буду, буду продавать, пока продается, потому что мы ничего не нарушаем. При упаковке соблюдены все санитарные нормы, все по закону, докопаться не до чего», — сказал Сибаев.

Такой «корм» является простым сухим завтраком в необычной упаковке, отметил производитель. По его словам, за идеей стояла благородная миссия — чтобы квадроберы не травились чем-то непонятным на улице.

Сибаев также добавил, что после того, как о его товаре написали в медиа, продажи взлетели. В том числе появились оптовые заказчики.

Накануне Милонов призвал жестко наказать продавцов корма для квадроберов в России. Депутат также предложил «поместить это движение в теневой бан».

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