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В тройке богатейших людей мира произошла перестановка

Цукерберг отоборал у Безоса второе место среди богатейших людей мира

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Global Look Press

Сооснователь и глава Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Марк Цукерберг впервые поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Цукерберга выросло до $206 млрд на фоне роста акций его компании до рекордных $582,77 за штуку после позитивного финансового отчета. Безос на сегодняшний день владеет активами стоимостью $205 млрд.

С начала года Цукерберг увеличил свое состояние на $78 млрд, что является самым большим показателем среди 500 богатейших людей мира, отслеживаемых BBI. Девять месяцев назад бизнесмен находился на шестой строчке рейтинга.

Возглавляет рейтинг Bloomberg основатель Tesla, SpaceX и владелец соцсети Х (бывший Twitter) Илон Маск. Его состояние оценивается в $256 млрд. Предприниматель третий год подряд остается богатейшим человеком в США.

Ранее стало известно, насколько выросло состояние богатейших россиян с начала года.

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