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В России оценили шансы стран БРИКС создать единую валюту

Аналитик Осадчий: страны БРИКС вряд ли смогут создать единую валюту

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James Oatway/Reuters

Создание единой валюты стран БРИКС в ближайшее время вряд ли возможно, потому что для этого между странами, входящими в союз, должны идти большие товарные и финансовые потоки, а также установились союзнические политические взаимоотношения. Об этом «Реальному времени» рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Он напомнил, что разговоры о создании такой валюты ведутся уже не первый год. По его словам, потребность в создании альтернативной резервной валюты есть, однако, в сложившихся условиях это невозможно.

«Я крайне скептически отношусь к таким инициативам. Они постоянно появляются и столь же постоянно исчезают. Работоспособный аналог экю и тем более евро в рамках БРИКС создать невозможно. Такая валюта, даже если и будет введена, вряд ли будет пользоваться популярностью, а страны-участники не возьмут на себя риски создания и поддержания обращения такой валюты. Аналог Евросоюза вряд ли удастся создать на базе БРИКС», — заключил Осадчий.

Посол России в Китае Игорь Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине говорил, что страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, движение в этом направлении очевидно. Моргулов отметил, что не стоит ожидать изменений в ближайшем будущем, но работа в этом направлении ведется.

Ранее в России призывали не спешить с единой валютой БРИКС.

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