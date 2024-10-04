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В Совфеде призвали ЦБ обязать банки установить лимиты по оплатам картами

Сенатор Гибатдинов призвал ЦБ обязать банки установить лимиты по оплатам картами

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Максим Блинов/РИА Новости

Сенатор Айрат Гибатдинов призвал обязать банки прописывать в договорах возможность для граждан устанавливать лимиты по оплатам банковскими картами. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой просьбой он обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Копия письма есть у агентства.

В нем сенатор отметил, что в настоящее время некоторые банки дают заемщикам по их просьбе устанавливать для себя ограничения максимальной суммы одной операции или их совокупности за определенный период времени, но не все клиенты проинформированы о такой возможности.

Гибатдинов предложил ЦБ рассмотреть возможность клиентов самим устанавливать суточные и другие лимита на денежные переводы.

Он добавил, что гражданам также необходимо дать право на определение круга получателей денег с одновременным «установлением лимита максимального перевода третьим лицам», а сотрудников банков нужно обязать уведомлять о такой возможности при заключении договора.

3 октября сообщалось, что банки выступили против законодательной инициативы о запрете на увеличение лимита по кредитным картам в рамках одного договора с заемщиком.

Ранее экономист объяснила, почему банки менее охотно стали выдавать кредиты.

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