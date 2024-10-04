В России собрались закрыть крупный канал дешевого импорта

Правительство РФ разрабатывает меры по борьбе с так называемым «ложным транзитом», сообщает РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Речь идет о крупном канале серого импорта, благодаря которому поставщики избегают уплаты НДС в размере 10-20% (зависит от категории). В рамках этой схемы зарубежные грузы оформляются как транзитные с нулевым НДС, однако разгружаются и продаются в России.

С 2025 года в РФ планируется запустить систему прослеживаемости товаров. Мера призвана остановить «ложный транзит» и обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере порядка 150 млрд рублей.

Российский бюджет недополучает миллиарды рублей из-за нелегальной и контрафактной продукции. Так, по итогам 2023 года РФ лишилась 130 млрд рублей из-за незаконных продаж сигарет.

Ранее стало известно, сколько получил бюджет РФ от приватизации с начала года.