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Россиян предупредили о подорожании сидра

Цены на сидр в России вырастут до 20% из-за дефицита яблок

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Shutterstock

Сидр в 2025 году ждет подорожание до 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Основная причина роста стоимости напитка заключается в снижении урожая яблок в России в связи с майскими заморозками. Так, в Псковской области в этом году было собрано лишь 30% от традиционного урожая.

На этом фоне фермеры значительно подняли цены на товар. В августе поставщики технического яблока просили 20 рублей за 1 кг товара против 11-12 рублей годом ранее. К началу октября стоимость выросла уже до 27 рублей за 1 кг.

В начале 2023 года сидр был лидером по темпам роста продаж среди алкогольный напитков. В январе — феврале продажи взлетели на 60%. Однако после ситуации с отравлением россиян суррогатом «Мистер сидр» рост резко замедлился. По итогам года он составил 13,5%.

Ранее был назван самый быстрорастущий сегмент российского алкогольного рынка в 2024 году.

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