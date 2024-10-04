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Названы два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году

Юрист Владимирова: самыми выгодными для отпуска в 2025 году будут июль и октябрь

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TsibaevAlex/Shutterstock/FOTODOM

Выгоднее всего брать отпуск в 2025 году будет в июле и октябре, заявила юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. Ее слова приводит РИА Новости.

Дело в том, что в этих двух месяцах наибольшее количество рабочих дней — по 23, соответственно, они выгоднее всего с точки зрения получения отпускных выплат, пояснила Владимирова.

Если сотруднику хочется сохранить побольше отпускных дней, можно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, в следующем году можно взять отпуск на 9 и 10 января, тогда отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря по 12 января. Однако в таком случае отпускные будут минимальными, предупредила эксперт.

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