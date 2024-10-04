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Международные резервы России превысили $630 млрд

ЦБ РФ: международные резервы за неделю выросли на $8,4 млрд

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Алексей Куденко/РИА Новости

За неделю с 23 по 27 сентября Россия нарастила свои международные резервы на 1,3%, или $8,4 млрд, до $633,6 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Центрального банка РФ.

Для сравнения: по состоянию на 20 сентября объем резервов составлял $625,2 млрд.

Увеличение произошло главным образом за счет положительной переоценки, отметили в Банке России.

По итогам первого полугодия Счетная палата зафиксировала значительный рост расходов российского бюджета на обслуживание госдолга. Траты за период составили 1,1 трлн рублей. Сумма в 1,5 раза превышает значение за аналогичный период 2023 года. Как пояснили в Минфине, увеличение расходов на обслуживание внешнего долга обусловлено наращиванием заимствований. Среди других причин — высокая ключевая ставка и слабый рубль.

До этого в Минфине РФ спрогнозировали рост госдолга России до 18% ВВП к 2027 году.

Ранее стало известно, как конфликт Израиля с Ливаном скажется на российской экономике.

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