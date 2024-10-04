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В ЕП опасаются возможного ограничения поставок российского урана

Депутат ЕП: ЕС может оказаться под угрозой, если РФ ограничит поставки урана

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Antonio Batinic/Shutterstock.com

Россия может ограничить экспорт урана в Евросоюз, что поставит энергетическую безопасность объединения под угрозу. Об этом заявил член Европарламента (ЕП) от Франции Томас Пеллерин-Карлин в своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), передает «Лента.ру».

Известные СМИ предупредили, что Россия в ответ на санкции ЕС может ограничить поставки урана, что напрямую затронет атомные станции ЕС, многие из которых зависят от поставок этого радиоактивного элемента.

«Учитывая, что на долю России приходится около трети мировых мощностей по обогащению урана и около 5 процентов добычи урана, существует реальная угроза энергетической безопасности ЕС», — приводит фрагмент обращения депутата.

Пеллерин-Карлин просит ЕК рассказать, что она делала с 2022 года, чтобы предвидеть этот риск и рассматривал ли высший орган исполнительной власти ЕС последствия при полном прекращении поставок российского урана.

В конце сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство работает над вопросом ограничения экспорта сырья, в том числе урана.

Ранее Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана и титана.

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